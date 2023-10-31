Байбурина Светлана Маратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байбурина Светлана Маратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1900

Отец: не указан

Мать: Григорьева Вероника Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байбурин Сын Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байбурина Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байбурина Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байбурин Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

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