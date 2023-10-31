Байбурина Светлана Маратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1900
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1900
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байбурина Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байбурина Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байбурин Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан