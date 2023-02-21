Козлов Матвей Ильич
Место рожденияд. Турово, Усть-Кубинский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения29.05.1902
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Турово, Усть-Кубинский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1920 по 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1924 по 1925
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1945 по 1981
Смерть
1981