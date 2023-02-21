Козлов Матвей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Матвей Ильич

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Место рождения

д. Турово, Усть-Кубинский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

29.05.1902

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
29.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Турово, Усть-Кубинский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1920 по 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1924 по 1925
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1945 по 1981
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1981
Москва, город федерального значения Москва
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