Полякова (Павлова) Галина Владимировна
Место рожденияИваново
Дата рождения19.11.1932
Дата смерти05.05.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1954
Сын: Поляков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай Федорович
Бракосочетание
10.09.1954
Развод
18.04.1961
Смерть
05.05.2003
Похороны
Неизвестно