Полякова (Павлова) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Павлова) Галина Владимировна

Место рождения

Иваново

Дата рождения

19.11.1932

Дата смерти

05.05.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1954

Сын: Поляков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай Федорович

Бракосочетание
10.09.1954

Муж: Поляков Николай Федорович

Развод
18.04.1961

Муж: Поляков Николай Федорович

Смерть
05.05.2003
Похороны
Неизвестно

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