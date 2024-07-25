Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврило Иванович