Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Петровна

Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврило Иванович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврило Иванович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврило Иванович

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