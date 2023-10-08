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Пилина Тамара Валерьевна
Пилина Тамара Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.05.1969
Пол
Женский
Отец
Пилин Валерий Иваныч
1936 г.р.
Мать
Луканова Капиталина Васильевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1969
Отец:
Пилин Валерий Иваныч
Мать:
Луканова Капиталина Васильевна
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