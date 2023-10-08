Пилина Тамара Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилина Тамара Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1969

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1969

Отец: Пилин Валерий Иваныч

Мать: Луканова Капиталина Васильевна

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