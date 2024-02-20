Бут Трофим Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБут Трофим Емельянович

Бут Трофим Емельянович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1878

Дата смерти

16.08.1880

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бут Емельян Федорович

Мать: Бут Мария Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
16.08.1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close