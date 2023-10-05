Измайлова Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзмайлова Раиса Александровна

Измайлова Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1960

Дочь: Иванова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Измайлов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
02.09.1963

Сын: Измайлов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Измайлов Владимир Иванович

Смерть
2022
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