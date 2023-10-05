Измайлова Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1960
Дочь: Иванова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Измайлов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1963
Сын: Измайлов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Измайлов Владимир Иванович
Смерть
2022