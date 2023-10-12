Потехина (Журавлёва) Александра Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехина (Журавлёва) Александра Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1915

Дата смерти

18.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1915

Отец: Иннокентий

Мать: Журавлёва Ульяна Егоровна

Рождение ребёнка
05.07.1938

Сын: Потехин Валерий Филиппович

Отец ребёнка: Потехин Филипп Степанович

Рождение ребёнка
14.07.1950

Сын: Потехин Александр Филиппович

Отец ребёнка: Потехин Филипп Степанович

Илир, Братский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потехин Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Потехин Филипп Степанович

Смерть
18.05.1961
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