Потехина (Журавлёва) Александра Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1915
Дата смерти18.05.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1915
Отец: Иннокентий
Рождение ребёнка
05.07.1938
Сын: Потехин Валерий Филиппович
Отец ребёнка: Потехин Филипп Степанович
Рождение ребёнка
14.07.1950
Сын: Потехин Александр Филиппович
Отец ребёнка: Потехин Филипп Степанович
Илир, Братский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потехин Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Потехин Филипп Степанович
Смерть
18.05.1961