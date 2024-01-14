Халак (Крыса) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халак Григорий
Рождение ребёнка
?.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халак Григорий
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халак Григорий
Смерть
2008