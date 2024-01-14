Халак (Крыса) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халак (Крыса) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халак Григорий

Рождение ребёнка
?.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халак Григорий

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халак Григорий

Смерть
2008

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