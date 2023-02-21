Гильманов Вильдан Гильманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гильманов Гильман Салманович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильманов Аслай Вильданович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильманов Салимгарей Вильданович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильманов Салимян Вильданович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно