Гильманов Вильдан Гильманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильманов Вильдан Гильманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гильманов Гильман Салманович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильманов Аслай Вильданович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильманов Салимгарей Вильданович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильманов Салимян Вильданович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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