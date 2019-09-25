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Маслова Александра Станиславовна
Маслова Александра Станиславовна
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Место рождения
Киров
, город Киров, Кировская область
Дата рождения
25.09.2019
Пол
Женский
Отец
Маслов Станислав Андреевич
1992 г.р.
Мать
Маслова (Матрохина) Екатерина Андреевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2019
Отец:
Маслов Станислав Андреевич
Мать:
Маслова Екатерина Андреевна
Киров
, город Киров, Кировская область
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