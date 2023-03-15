Дербенёва (Захарова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1968
Рождение ребёнка
24.04.1996
Сын: Дербенёв Игорь Константинович
Отец ребёнка: Дербенёв Константин Евгеньевич
Рождение ребёнка
29.04.2004
Сын: Дербенёв Владимир Константинович
Отец ребёнка: Дербенёв Константин Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область