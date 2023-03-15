Дербенёва (Захарова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербенёва (Захарова) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1968

Отец: Захаров Василий Степанович

Мать: Захарова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
24.04.1996

Сын: Дербенёв Игорь Константинович

Отец ребёнка: Дербенёв Константин Евгеньевич

Рождение ребёнка
29.04.2004

Сын: Дербенёв Владимир Константинович

Отец ребёнка: Дербенёв Константин Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дербенёв Константин Евгеньевич

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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