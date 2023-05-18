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Ясырев Григорий
Ясырев Григорий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1919
Пол
Мужской
Отец
Ясырев Дмитрий
Мать
(Ясырева) Прасковья
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ясырев Дмитрий
Мать:
Прасковья
Смерть
1919
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