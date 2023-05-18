Ясырев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясырев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ясырев Дмитрий

Мать: Прасковья

Смерть
1919