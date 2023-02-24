Вирясов Николай
Место рожденияд. Голодяевка, Ульяновской обл.
Дата рождения22.12.1915
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1915
д. Голодяевка, Ульяновской обл.
Военная служба
14.10.1939
Ульяновская обл., Инзенский р-н
Инзенский РВК,
Получение воинского звания/чина
1942
Г. Урюпинск, Сталинградская область
Курсы младших лейтенантов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.07.1942
Пропал без вести