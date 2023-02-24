Вирясов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВирясов Николай

Вирясов Николай

avatar

Место рождения

д. Голодяевка, Ульяновской обл.

Дата рождения

22.12.1915

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1915

Отец: Вирясов Фёдор Григорьевич

Мать: Вирясова Анастасия Васильевна

д. Голодяевка, Ульяновской обл.
Военная служба
14.10.1939
Ульяновская обл., Инзенский р-н
Инзенский РВК,
Получение воинского звания/чина
1942
Г. Урюпинск, Сталинградская область
Курсы младших лейтенантов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.07.1942
Пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close