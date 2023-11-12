Гурулева (Шагнева) Александра Дмитреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1955
Дочь: Репина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Гурулев Николай Федорович
Рождение ребёнка
21.01.1960
Сын: Гурулев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Гурулев Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край