Гурулева (Шагнева) Александра Дмитреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурулева (Шагнева) Александра Дмитреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1933

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1955

Дочь: Репина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Гурулев Николай Федорович

Рождение ребёнка
21.01.1960

Сын: Гурулев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Гурулев Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурулев Николай Федорович

Место жительства
Неизвестно
Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
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