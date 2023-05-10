Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1939

Дочь: Плотникова Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Сальников Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Сальников Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно