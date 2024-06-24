Абызов Артемий
Место рождения
Дата рождения20.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1864
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1887
Сын: Абызов Петр
Мать ребёнка: Абызова Иулита Семеоновна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Абызова Наталия Артемиевна
Мать ребёнка: Абызова Иулита Семеоновна
Рождение ребёнка
16.06.1893
Дочь: Абызова Агриппина Артемиевна
Мать ребёнка: Абызова Иулита Семеоновна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Абызова Екатерина Артемиевна
Мать ребёнка: Абызова Иулита Семеоновна
Рождение ребёнка
26.05.1898
Дочь: Елена Артемьевна
Мать ребёнка: Абызова Иулита Семеоновна
Рождение ребёнка
14.06.1901
Мать ребёнка: Абызова Иулита Семеоновна
Смерть
Неизвестно