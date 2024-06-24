Абызов Артемий 20.10.1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абызов Артемий

Место рождения

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

20.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1864

Отец: Абызов Исаия Васильевич

Мать: Абызова Параскева Ивановна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абызова Иулита Семеоновна

Рождение ребёнка
21.12.1887

Сын: Абызов Петр

Мать ребёнка: Абызова Иулита Семеоновна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Абызова Наталия Артемиевна

Мать ребёнка: Абызова Иулита Семеоновна

Рождение ребёнка
16.06.1893

Дочь: Абызова Агриппина Артемиевна

Мать ребёнка: Абызова Иулита Семеоновна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Абызова Екатерина Артемиевна

Мать ребёнка: Абызова Иулита Семеоновна

Рождение ребёнка
26.05.1898

Дочь: Елена Артемьевна

Мать ребёнка: Абызова Иулита Семеоновна

Рождение ребёнка
14.06.1901

Сын: Абызов Федор Артемиевич

Мать ребёнка: Абызова Иулита Семеоновна

Смерть
Неизвестно

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