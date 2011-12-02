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Углецкая Софья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.2011

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
02.12.2011

Отец: Углецкий Алексей

Мать: Углецкая Елена