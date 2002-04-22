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Шаехова Регина Маратовна
Шаехова Регина Маратовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.04.2002
Пол
Женский
Отец
Шаехов Марат Викторович
1981 г.р.
Мать
Шаехова Татьяна Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2002
Отец:
Шаехов Марат Викторович
Мать:
Шаехова Татьяна Александровна
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