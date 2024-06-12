Соломония Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соломония Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утев Кирилл

Бракосочетание
03.02.1812

Муж: Баяндин Иван Кириллович

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.264, С.600 - МК-1812
Рождение ребёнка
19.02.1813

Дочь: Баяндина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Баяндин Иван Кириллович

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 220, С.530 – МК-1813
Смерть
Неизвестно

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