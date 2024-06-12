Соломония Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Утев Кирилл
Бракосочетание
03.02.1812
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.264, С.600 - МК-1812
Рождение ребёнка
19.02.1813
Дочь: Баяндина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Баяндин Иван Кириллович
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 220, С.530 – МК-1813
Смерть
Неизвестно