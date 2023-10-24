Елизавета Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1738 и 1744

Муж: Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Федорович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Степан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Федорович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1770
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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