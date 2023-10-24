Елизавета Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1738 и 1744
Муж: Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Степан Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Федорович
Смерть
После 1770