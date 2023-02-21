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Старжинский Сергей Михайлович
Старжинский Сергей Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Мужской
Отец
Старжинский Михаил Федорович
Мать
Дюкова Анна Александровна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Старжинский Михаил Федорович
Мать:
Дюкова Анна Александровна
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