Шихов Василий Иванович???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шихов Иван??? Федорович??
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1815
Сын: Шихов Василий?? Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Шихов Степан (Стефан) Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихов Спиридон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно