Шихов Василий Иванович??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Василий Иванович???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шихов Иван??? Федорович??

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1815

Сын: Шихов Василий?? Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шихов Степан (Стефан) Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихов Спиридон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно