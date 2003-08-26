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Горбаков Максим Евгеньевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2003

Отец: Горбаков Евгений Михайлович

Мать: Горбакова Рауза Салихзяновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург