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Горбаков Максим Евгеньевич
Горбаков Максим Евгеньевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
26.08.2003
Пол
Мужской
Отец
Горбаков Евгений Михайлович
1965 г.р.
Мать
Горбакова Рауза Салихзяновна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2003
Отец:
Горбаков Евгений Михайлович
Мать:
Горбакова Рауза Салихзяновна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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