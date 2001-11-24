Лисов Петр Григорьевич (взятие Берлина с Японией- развед войска) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисов Петр Григорьевич (взятие Берлина с Японией- развед войска)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1926

Дата смерти

24.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.195

Сын: Лисов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Лисова Нина Яковлевна

Рождение
04.07.1926

Отец: Лисов Грирорий Андреевич

Мать: Анастасия 6 детей умерла, когда деду был 1 год, при родах Гали

Рождение ребёнка
20.10.1957

Дочь: Таркус Валентина Петровна

Мать ребёнка: Лисова Нина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Лисова Нина Яковлевна

Смерть
24.11.2001
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