Лисов Петр Григорьевич (взятие Берлина с Японией- развед войска)
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1926
Дата смерти24.11.2001
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.195
Мать ребёнка: Лисова Нина Яковлевна
Рождение
04.07.1926
Рождение ребёнка
20.10.1957
Дочь: Таркус Валентина Петровна
Мать ребёнка: Лисова Нина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисова Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Лисова Нина Яковлевна
Смерть
24.11.2001