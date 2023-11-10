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Довгань Николай Иванович

Место рождения

Илеза, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

23.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1956

Отец: Довгань Иван

Мать: не указана

Илеза, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.06.1983

Сын: Пожилов Роман Николаевич

Мать ребёнка: Пожилова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
06.07.1990

Сын: Довгань Павел Николаевич

Мать ребёнка: Довгань Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Довгань Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожилова Вера Алексеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Пожилова Вера Алексеевна

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