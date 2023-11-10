Довгань Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения23.02.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1956
Отец: Довгань Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1983
Мать ребёнка: Пожилова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
06.07.1990
Мать ребёнка: Довгань Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Довгань Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пожилова Вера Алексеевна
Развод
Неизвестно
Жена: Пожилова Вера Алексеевна