Довыденко Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довыденко Андрей Романович
Мать ребёнка: Говорова Екатерина Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Говорова Екатерина Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довыденко Тимофей Романович
Мать ребёнка: Говорова Екатерина Кузминична
Рождение ребёнка
1887
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Говорова Екатерина Кузминична
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Довыденко Просковья Романовна
Мать ребёнка: Говорова Екатерина Кузминична
Рождение ребёнка
18.04.1918
Дочь: Довыденко Тамара Романовна
Мать ребёнка: Говорова Екатерина Кузминична
Смерть
Неизвестно