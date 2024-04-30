Довыденко Роман 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Довыденко Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довыденко Андрей Романович

Мать ребёнка: Говорова Екатерина Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довыденко Яков Романович

Мать ребёнка: Говорова Екатерина Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довыденко Тимофей Романович

Мать ребёнка: Говорова Екатерина Кузминична

Рождение ребёнка
1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Говорова Екатерина Кузминична

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Довыденко Просковья Романовна

Мать ребёнка: Говорова Екатерина Кузминична

Рождение ребёнка
18.04.1918

Дочь: Довыденко Тамара Романовна

Мать ребёнка: Говорова Екатерина Кузминична

Смерть
Неизвестно

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