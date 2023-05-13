Большаков Константин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Большаков Павел Васильевич
Мать: Большакова Федосья
Рождение ребёнка
07.12.1948
Сын: Большаков Павел Константинович
Мать ребёнка: Большакова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.07.1950
Дочь: Шитова Галина Константиновна
Мать ребёнка: Большакова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.03.1953
Сын: Большаков Алексей Константинович
Мать ребёнка: Большакова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.07.1955
Дочь: Сахаутдинова Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Большакова Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958