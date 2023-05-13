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Большаков Константин Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Большаков Павел Васильевич

Мать: Большакова Федосья

Рождение ребёнка
07.12.1948

Сын: Большаков Павел Константинович

Мать ребёнка: Большакова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.07.1950

Дочь: Шитова Галина Константиновна

Мать ребёнка: Большакова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.03.1953

Сын: Большаков Алексей Константинович

Мать ребёнка: Большакова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.07.1955

Дочь: Сахаутдинова Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Большакова Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Александра Дмитриевна

Смерть
1958