Денисова (Ларькова) Пелагея Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиДо 1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Ларьков Степан Матвеевич
Мать: Ларькова Домна Яковлевна
Бракосочетание
26.01.1914
Рождение ребёнка
17.09.1915
Дочь: Карпова Вера Петровна
Отец ребёнка: Денисов (проников) Петр Филиппов
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Денисов (проников) Петр Филиппов
Рождение ребёнка
12.05.1922
Отец ребёнка: Денисов (проников) Петр Филиппов
Рождение ребёнка
13.01.1924
Дочь: Потемкина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Денисов (проников) Петр Филиппов
Смерть
До 1940