Денисова (Ларькова) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Ларькова) Пелагея Степановна

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Место рождения

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

До 1940

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Ларьков Степан Матвеевич

Мать: Ларькова Домна Яковлевна

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Денисов (проников) Петр Филиппов

Рождение ребёнка
17.09.1915

Дочь: Карпова Вера Петровна

Отец ребёнка: Денисов (проников) Петр Филиппов

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Денисов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Денисов (проников) Петр Филиппов

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.05.1922

Сын: Денисов Николай Петрович

Отец ребёнка: Денисов (проников) Петр Филиппов

Рождение ребёнка
13.01.1924

Дочь: Потемкина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Денисов (проников) Петр Филиппов

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1940
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