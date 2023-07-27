Кропанева (Кропанева) Дария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропанева (Кропанева) Дария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кропанев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Кропанев Алексей

Рождение ребёнка
1904

Сын: Кропанев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кропанев Алексей

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропанев Алексей

Смерть
Неизвестно