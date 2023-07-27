Кропанева (Кропанева) Дария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кропанев Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Кропанев Алексей
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Кропанев Алексей
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кропанев Алексей
Смерть
Неизвестно