Огнев Борис Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнев Борис Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Огнев Дмитрий

Мать: Огнева Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
04.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огнева Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
04.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огнева Надежда Михайловна

Смерть
2000
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