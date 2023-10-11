Огнев Борис Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Огнев Дмитрий
Рождение ребёнка
04.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огнева Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
04.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огнева Надежда Михайловна
Смерть
2000