Корнышев Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнышев Алексей Дмитриевич

Корнышев Алексей Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1984

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1984

Отец: Корнышев Дмитрий Семенович

Мать: Иванцова Лидия Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close