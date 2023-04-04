Арнштейн Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнштейн Розалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1884

Дочь: Шифман Сима (Серафима) (Григорьевна)

Отец ребёнка: Арнштейн Григорий (Герш)

Рождение ребёнка
После 1884

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Арнштейн Григорий (Герш)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изабелла

Отец ребёнка: Арнштейн Григорий (Герш)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арнштейн Григорий (Герш)

Работа или профессия
Неизвестно
Зубной врач
Смерть
Неизвестно
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