Арнштейн Розалия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1884
Дочь: Шифман Сима (Серафима) (Григорьевна)
Отец ребёнка: Арнштейн Григорий (Герш)
Рождение ребёнка
После 1884
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Арнштейн Григорий (Герш)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изабелла
Отец ребёнка: Арнштейн Григорий (Герш)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Зубной врач
Смерть
Неизвестно