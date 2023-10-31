Дыма Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1924
Отец: Гордин Иван
Рождение ребёнка
17.11.1956
Отец ребёнка: Дыма Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.01.1958
Отец ребёнка: Дыма Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.02.1962
Дочь: Дыма Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Дыма Андрей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно