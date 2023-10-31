Дыма Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыма Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1924

Отец: Гордин Иван

Мать: Гордина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
17.11.1956

Сын: Дыма Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Дыма Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.01.1958

Сын: Дыма Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Дыма Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.02.1962

Дочь: Дыма Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Дыма Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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