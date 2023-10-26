Семенова Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Гогулева Локтионова Борзова Татьяна Кронидовна

Отец ребёнка: Борзов Кронид Иванович

Рождение ребёнка
?.05.1958

Сын: Борзов Александр Кронидович

Отец ребёнка: Борзов Кронид Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Кронид Иванович

Смерть
Неизвестно
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