Семенова Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Гогулева Локтионова Борзова Татьяна Кронидовна
Отец ребёнка: Борзов Кронид Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1958
Сын: Борзов Александр Кронидович
Отец ребёнка: Борзов Кронид Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно