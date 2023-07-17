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Бурнашов Михаил Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1985

Отец: Бурнашов Владимир Александрович

Мать: Бурнашова Татьяна Юрьевна