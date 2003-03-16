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Баздырев Алексей Егорович

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Место рождения

Тележинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.03.1928 или 23.10.1928

Дата смерти

16.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Б
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1928 или 23.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Тележинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.03.2003
Первомайский, город областного подчинения Щекино, Тульская область
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