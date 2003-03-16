Баздырев Алексей Егорович
Место рождения
Дата рождения23.03.1928 или 23.10.1928
Дата смерти16.03.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1928 или 23.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.03.2003
Первомайский, город областного подчинения Щекино, Тульская область