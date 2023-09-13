Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1822
Рождение ребёнка
1842
Сын: Никифор Николаевич
Отец ребёнка: Рытик Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Рытик Николай Дмитриевич
Лопатни, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Рытик Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Глафира Николаевна
Отец ребёнка: Рытик Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Рытик Николай Дмитриевич