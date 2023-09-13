Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1822
Рождение ребёнка
1842

Сын: Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Рытик Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рытик Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Рытик Николай Дмитриевич

Лопатни, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Рытик Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Глафира Николаевна

Отец ребёнка: Рытик Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Рытик Николай Дмитриевич

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