Мозгов Илья Прохорович
Место рождения
Дата рождения13.07.1898
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мозгова (Недокучаева) Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
14.07.1898
Рождение ребёнка
02.04.1921
Рождение ребёнка
24.08.1923
Рождение ребёнка
16.06.1926
Рождение ребёнка
25.01.1931
Смерть
1937
Похороны
Неизвестно
Москва, Пятницкое кладбище