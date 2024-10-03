Мозгов Илья Прохорович 13.07.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мозгов Илья Прохорович

Место рождения

Холмец, Шаховская, Московская область

Дата рождения

13.07.1898

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1898

Отец: Мозгов Прохор Васильевич

Мать: Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозгов Константин Ильич

Мать ребёнка: Мозгова (Недокучаева) Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозгова (Недокучаева) Анна Васильевна

Крещение
14.07.1898
Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мозгова (Недокучаева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
24.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мозгова (Недокучаева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
16.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мозгова (Недокучаева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мозгова (Недокучаева) Анна Васильевна

Холмец, Шаховская, Московская область
Смерть
1937
Похороны
Неизвестно
Москва, Пятницкое кладбище

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