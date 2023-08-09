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(Макмак) Александра Ивановна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1896

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Макмак Иван Соломонович

Мать: Макмак - Приемыш София Алексеевна

Смерть
1897