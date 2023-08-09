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(Макмак) Александра Ивановна
(Макмак) Александра Ивановна
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1896
Дата смерти
1897
Пол
Женский
Отец
Макмак Иван Соломонович
1871 г.р.
Мать
Макмак - Приемыш (Калиниченкова) София Алексеевна
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Макмак Иван Соломонович
Мать:
Макмак - Приемыш София Алексеевна
Малоянисоль
Смерть
1897
Малоянисоль
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