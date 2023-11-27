Бурова Надежда Александоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Артем Александорович
Отец ребёнка: Буров Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова Дарина
Отец ребёнка: Буров Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Даниил
Отец ребёнка: Буров Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно