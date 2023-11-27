Бурова Надежда Александоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова Надежда Александоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Артем Александорович

Отец ребёнка: Буров Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова Дарина

Отец ребёнка: Буров Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Даниил

Отец ребёнка: Буров Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Александр Викторович

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