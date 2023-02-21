Кудымова Варвара Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.08.1941
Место жительства
?.04.1942
Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
деревня Мыс Леушинский сельсовет, Кондинский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Омская область, РСФСР, СССР, ныне территория Сельское поселение Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автоном... Показать все
Смерть
Неизвестно