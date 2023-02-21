Кудымова Варвара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымова Варвара Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.08.1941

Муж: Кудымов Илья Дмитриевич

Место жительства
?.04.1942
Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
деревня Мыс Леушинский сельсовет, Кондинский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Омская область, РСФСР, СССР, ныне территория Сельское поселение Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автоном... Показать все
Смерть
Неизвестно
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