Ломачинский Симeон Янович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ломачинский Симeон Янович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Скибин, Черкаська область
Бракосочетание
16.01.1815 ст.

Жена: Ломачинская (Добровольская) Пелагия Васильевна

Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, опись 1012, Дело 1399 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Смерть
Неизвестно

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