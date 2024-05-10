Ломачинский Симeон Янович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Скибин, Черкаська область
Бракосочетание
16.01.1815 ст.
Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, опись 1012, Дело 1399 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Смерть
Неизвестно