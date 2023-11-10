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Новиков Геннадий Александрович

Место рождения

Богородское, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Александр Константинович

Мать: скрыто настройками приватности

Богородское, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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