Анисия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смерти06.09.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888 или 1890
Сын: Бабушкин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Бабушкин Иван (Иоанн) Кондратьевич
Чернухи, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
06.09.1916
Старокрайчиково, Первомайский муниципальный район, Алтайский край