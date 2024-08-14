Анисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

06.09.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Иван (Иоанн) Кондратьевич

Рождение ребёнка
1888 или 1890

Сын: Бабушкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бабушкин Иван (Иоанн) Кондратьевич

Чернухи, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
06.09.1916
Старокрайчиково, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

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