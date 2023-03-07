Желнин Василий (Васка) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Василий (Васка) Семенов

Место рождения

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1641

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641

Отец: Желнин Семен (Сенка) Третьяков

Мать: не указана

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1667

Сын: Желнин Карп (Карпушка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Желнин Иван (Ивашко) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Суна, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Суна, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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