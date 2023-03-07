Желнин Василий (Васка) Семенов
Место рожденияПоч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1641
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1641
Отец: Желнин Семен (Сенка) Третьяков
Мать: не указана
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1667
Сын: Желнин Карп (Карпушка) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Желнин Иван (Ивашко) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678