Эрдынеев Константин Гомбожапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1979
Сын: Эрдынеев Цырендондок Константинович
Мать ребёнка: Эрдынеева Цыренсу Дашинимаевна
Рождение ребёнка
10.04.1980
Дочь: Эрдынеева Марина Константиновна
Мать ребёнка: Эрдынеева Цыренсу Дашинимаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно