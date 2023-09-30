Эрдынеев Константин Гомбожапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрдынеев Константин Гомбожапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эрдынеев Гомбожап Эрдынеевич

Мать: Дондукова Дашима Дондуковна

Рождение ребёнка
17.01.1979

Сын: Эрдынеев Цырендондок Константинович

Мать ребёнка: Эрдынеева Цыренсу Дашинимаевна

Рождение ребёнка
10.04.1980

Дочь: Эрдынеева Марина Константиновна

Мать ребёнка: Эрдынеева Цыренсу Дашинимаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эрдынеева Цыренсу Дашинимаевна

Смерть
Неизвестно
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