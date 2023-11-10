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Самарин Юрий Николаевич

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Место рождения

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

26.02.1938

Дата смерти

22.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1938

Отец: Самарин Николай Ильич

Мать: Самарина Харитина Александровна

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
27.01.1964

Дочь: Муратова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Самарина Лидия Поликарповна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
08.09.1967

Дочь: Медведникова Аксана Юрьевна

Мать ребёнка: Самарина Лидия Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самарина Лидия Поликарповна

Смерть
22.06.1977
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