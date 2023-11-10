Самарин Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1938
Дата смерти22.06.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1938
Рождение ребёнка
27.01.1964
Дочь: Муратова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Самарина Лидия Поликарповна
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
08.09.1967
Дочь: Медведникова Аксана Юрьевна
Мать ребёнка: Самарина Лидия Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1977