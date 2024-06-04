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Кулик Евгения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулик (Куличенко) Кирилл (Кирик) Лукьянович

Рождение ребёнка
04.09.1876

Сын: Кулик (Куличенко) Захар Кириллович

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Кирилл (Кирик) Лукьянович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSYV-V?i=623&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
01.09.1878

Дочь: Кулик (Куличенко) Марфа Кирилловна

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Кирилл (Кирик) Лукьянович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSY7-J?i=747&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
27.10.1880

Сын: Кулик (Куличенко) Зиновий Кириллович

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Кирилл (Кирик) Лукьянович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-V74R?i=602&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
01.12.1882

Дочь: Кулик (Куличенко) Варвара Кирилловна

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Кирилл (Кирик) Лукьянович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-VQC6?i=760&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
14.02.1889

Сын: Кулик (Куличенко) Александр Кириллович

Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Кирилл (Кирик) Лукьянович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-YQHB-N?i=398&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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