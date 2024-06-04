Кулик Евгения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1876
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSYV-V?i=623&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
01.09.1878
Дочь: Кулик (Куличенко) Марфа Кирилловна
Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Кирилл (Кирик) Лукьянович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSY7-J?i=747&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
27.10.1880
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-V74R?i=602&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
01.12.1882
Дочь: Кулик (Куличенко) Варвара Кирилловна
Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Кирилл (Кирик) Лукьянович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-VQC6?i=760&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
14.02.1889
Сын: Кулик (Куличенко) Александр Кириллович
Отец ребёнка: Кулик (Куличенко) Кирилл (Кирик) Лукьянович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-YQHB-N?i=398&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно