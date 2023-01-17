Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Николаевна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: (подкидыш) Иван Абрамович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: (подкидыш) Иван Абрамович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: (подкидыш) Иван Абрамович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (подкидыш) Иван Абрамович

Смерть
Неизвестно
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