Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: (подкидыш) Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: (подкидыш) Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: (подкидыш) Иван Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно